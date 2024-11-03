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Леброн Джеймс поздравил Винса Картера с выводом из обращения его номера в «Торонто»

Леброн Джеймс поздравил Винса Картера с выводом из обращения его номера в «Торонто»
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил Винса Картера с выводом из обращения его номера в «Торонто Рэпторс».

«Поздравления Винсанити Винсу Картеру!!! Круто! Теперь он увековечен!!!» — написал Джеймс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Церемония прошла во время матча регулярного сезона НБА, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Сакраменто Кингз». Хозяева площадки одержали в этом матче победу со счётом 131:128.

Напомним, Винс играл за «Рэпторс» с 1998 по 2004 год. В составе канадского клуба он был признан новичком года Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также пять раз становился участником Матча всех звёзд.

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