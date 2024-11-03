«Милуоки Бакс» повторил антирекорд на старте сезона НБА в истории команды

«Милуоки Бакс» повторил антирекорд в первых шести матчах регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в истории команды. На это обратил внимание журналист ESPN Джамал Колье на своей странице в социальных сетях.

В последний раз «Бакс» шли с аналогичным рекордом в сезоне-2000/2001 НБА.

Напомним, сегодня, 3 ноября, «Милуоки» разделил площадку с «Кливленд Кавальерс» на стадионе «Файсерв-форум» (Милуоки, США). Встреча завершилась со счётом 114:113 в пользу «Кавальерс». Наиболее результативным игроком в составе «Бакс» стал разыгрывающий защитник Дэмьен Лиллард. Ему удалось набрать 41 очко и сделать четыре подбора.