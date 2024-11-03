«Парма» победила МБА-МАИ с отрывом в пять очков
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Сегодня, 3 ноября, в Москве на стадионе «Баскет Холл Арена» состоялся матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Пармой» и МБА-МАИ. Встреча завершилась со счётом 63:58 (19:21, 12:12, 15:18, 17:7) в пользу «Пармы».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
58 : 63
Парма
Пермь
МБА-МАИ: Зубков - 15, Трушкин - 13, Воронов - 11, Коновалов - 7, Певнев - 7, Барашков - 3, Исмаилов - 2, Касаткин, Минченко, Белоусов, Шейко, Савченко
Парма: Нэвелс - 19, Захаров - 13, Хэмилтон - 12, Хэмм - 12, Тучков - 4, Ильницкий - 3, Морозов, Якушин, Шашков, Чебуркин, Фирсов
Наиболее результативным игроком в составе пермского клуба стал американский атакующий защитник Гарретт Нэвелс. В ходе матча ему удалось набрать 19 очков, сделать три подбора, отдать четыре передачи, а также совершить один блок-шот и один перехват.
Самым результативным игроком в составе МБА-МАИ стал форвард Андрей Зубков. За время встречи он набрал 15 очков, сделал шесть подборов, а также отдал три передачи.
Комментарии
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