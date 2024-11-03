«Парма» победила МБА-МАИ с отрывом в пять очков

Сегодня, 3 ноября, в Москве на стадионе «Баскет Холл Арена» состоялся матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Пармой» и МБА-МАИ. Встреча завершилась со счётом 63:58 (19:21, 12:12, 15:18, 17:7) в пользу «Пармы».

Наиболее результативным игроком в составе пермского клуба стал американский атакующий защитник Гарретт Нэвелс. В ходе матча ему удалось набрать 19 очков, сделать три подбора, отдать четыре передачи, а также совершить один блок-шот и один перехват.

Самым результативным игроком в составе МБА-МАИ стал форвард Андрей Зубков. За время встречи он набрал 15 очков, сделал шесть подборов, а также отдал три передачи.