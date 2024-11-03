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Результаты игрового дня Единой лиги 3 ноября, турнирная таблица

Результаты игрового дня Единой лиги 3 ноября, турнирная таблица
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В воскресенье, 3 ноября, состоялся игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этот день было проведено три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

Результаты матчей Единой лиги 3 ноября:

«Енисей» – «Самара» — 58:73;
«Локомотив-Кубань» – «Зенит» — 71:77;
МБА-МАИ – «Парма» — 58:63.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
58 : 73
Самара
Самарская область
Енисей: Герасимов - 14, Балашов - 12, Степанович - 10, Шлегель - 7, Ведищев - 5, Сандерс - 4, Сонько - 2, Долинин - 2, Одиноков - 2, Перевалов, Загретдинов, Близнюк
Самара: Пынько - 11, Карданахишвили - 11, Адамс - 10, Голдырев - 9, Гудумак - 8, Харрелл - 7, Попов - 7, Далтон - 5, Брукс - 3, Сопин - 2, Амосов, Чикарев
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
71 : 77
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Миллер - 16, Елатонцев - 16, Уэйли - 11, Джонсон - 8, Кливленд - 6, Мартюк - 5, Темиров - 4, Квитковских - 3, Емченко - 2, Ведищев, Узинский, Ищенко
Зенит: Фрейзер - 15, Мун - 15, Пойтресс - 13, Бэйкон - 11, Спеллмен - 7, Хантер - 7, Щербенев - 3, Карасёв - 2, Жбанов - 2, Воронцевич - 2, Захаров, Вольхин
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
58 : 63
Парма
Пермь
МБА-МАИ: Зубков - 15, Трушкин - 13, Воронов - 11, Коновалов - 7, Певнев - 7, Барашков - 3, Исмаилов - 2, Касаткин, Минченко, Белоусов, Шейко, Савченко
Парма: Нэвелс - 19, Захаров - 13, Хэмилтон - 12, Хэмм - 12, Тучков - 4, Ильницкий - 3, Морозов, Якушин, Шашков, Чебуркин, Фирсов

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА.

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