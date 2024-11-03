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Никола Йокич превосходит средние карьерные показатели в одном из игровых аспектов

Никола Йокич превосходит средние карьерные показатели в одном из игровых аспектов
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в первых шести играх текущего сезона НБА попадает дальние броски с точностью в 59%, что превышает его карьерный показатель в 35% почти в два раза. Общие цифры серба в регулярке близки к трипл-даблу: 29,8 очка, 12,3 подбора и 9,8 результативной передачи.

Несмотря на статистику Йокича, «Денвер» смог выиграть лишь три матча из шести на старте сезона и располагается на 11-м месте в Западной конференции.

Напомним, «Наггетс» являются чемпионами НБА сезона-2022/2023, а в прошлом плей-офф остановились на полуфинале Западной конференции, где в семи играх уступили «Миннесоте Тимбервулвз».

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