Эксперт телеканала NBC обозначил сильные стороны Егора Дёмина

Баскетбольный эксперт NBC Ноа Рубин высказал своё мнение о российском игроке Егоре Дёмине, выступающем за университет Бригама Янга (BYU). Журналист отметил универсальность Егора и сравнил его с действующими игроками НБА.

Фото: Youtube-канал Angle Fantasy Basketball

Ноа Рубин отмечает в Егоре отличные плеймейкерские способности и универсализм. Дёмин, по мнению эксперта, обладает отличной техникой и работой ног. Журналист сравнивает Дёмина с такими форвардами, как Франц Вагнер («Орландо Мэджик»), Дени Авдия («Портленд Трэйл Блэйзерс») и Джейми Жакез («Майами Хит»).

Фото: Youtube-канал Angle Fantasy Basketball

Напомним, Егор Дёмин может попасть в НБА уже в следующем году, на церемонии драфта. Множество изданий рассматривают россиянина как топ-10 проспекта класса 2025 года.

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