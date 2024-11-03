Представлена статистика, отображающая значимость Николы Йокича для «Денвера»

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Представлена статистика центрового и лидера «Денвер Наггетс» Николы Йокича в первых шести матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025, отображающая значимость 29-летнего сербского игрока для его команды.

Йокич начал сезон, набирая в среднем за игру 29,8 очка, делая 12,3 подбора и 9,8 передачи. Процент реализации его бросков составляет: 56 – двухочковые, 59 – трёхочковые, 81 – штрафные. Когда Йокич на площадке, показатель «Наггетс» составляет +52, а без него -42.

«Денвер» в последней встрече регулярного чемпионата уступил «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 116:119. 29-летний Йокич записал в свой актив 26 очков, девять подборов и 13 передач.

Напомним, «Наггетс» являются чемпионами НБА сезона-2022/2023, а в прошлом плей-офф остановились на полуфинале Западной конференции, где в семи играх уступили «Миннесоте Тимбервулвз».