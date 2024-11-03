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«Лейкерс» опубликовали мотивационную речь Редика перед стартом сезона

«Лейкерс» опубликовали мотивационную речь Редика перед стартом сезона
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«Лос-Анджелес Лейкерс» опубликовали обращение главного тренера команды Джей Джей Редика к игрокам во время тренировочного лагеря перед стартом текущего сезона. Напомним, калифорнийский коллектив оформил четыре победы и потерпел два поражения.

«Я надеюсь, что в этом сезоне мы сможем развить нашу коллективную веру. Но вера сама по себе ничего не значит без деталей. Энтони Дэвис, когда ты был в составе «Лейкерс» в 2020 году, имели ли значение детали для той команды? Имеют ли детали значение для «Майами Хит»? Имеют ли детали значение в твоей 22-летней карьере, Леброн?

Нельзя построить веру без деталей. Каковы реалистичные ожидания для этой команды? Нет крупных изменений в межсезонье. У нас 30-й лучший тренер в НБА. Мы должны стать командой, ориентированной на процесс, где каждый день работа имеет значение, где важны детали.

Но я скажу вот что. Каждый год выходит расписание, и мы все смотрим на даты. Есть одна чёртова дата, которую я обвёл кружком, и это 5 июня. Это первый матч финала НБА. И я верю, что, если мы будем ежедневно уделять внимание процессу, мы сможем играть 5 июня», — приводит слова Редика портал Fadeaway World.

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