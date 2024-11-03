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Андрей Ведищев рассказал, чего не хватило «Локо» для победы в матче с «Зенитом»

Андрей Ведищев рассказал, чего не хватило «Локо» для победы в матче с «Зенитом»
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Главный тренер краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев рассказал, чего не хватило его подопечным для победы в матче с санкт-петербургским «Зенитом», который состоялся сегодня, 3 ноября. Игра завершилась со счётом 77:71 в пользу сине-бело-голубых.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
71 : 77
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Миллер - 16, Елатонцев - 16, Уэйли - 11, Джонсон - 8, Кливленд - 6, Мартюк - 5, Темиров - 4, Квитковских - 3, Емченко - 2, Ведищев, Узинский, Ищенко
Зенит: Фрейзер - 15, Мун - 15, Пойтресс - 13, Бэйкон - 11, Спеллмен - 7, Хантер - 7, Щербенев - 3, Карасёв - 2, Жбанов - 2, Воронцевич - 2, Захаров, Вольхин

«К сожалению, игра у нас не получилась. Мы неплохо защищались, но нашей проблемой стало нападение – мы не забили очень много открытых бросков. Слишком много матчей подряд требовали особенной концентрации. Сегодня нам её не хватило», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

Напомним, Ведищев занял пост главного тренера «Локо» 10 августа 2024 года.

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