Андрей Ведищев рассказал, чего не хватило «Локо» для победы в матче с «Зенитом»

Главный тренер краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев рассказал, чего не хватило его подопечным для победы в матче с санкт-петербургским «Зенитом», который состоялся сегодня, 3 ноября. Игра завершилась со счётом 77:71 в пользу сине-бело-голубых.

«К сожалению, игра у нас не получилась. Мы неплохо защищались, но нашей проблемой стало нападение – мы не забили очень много открытых бросков. Слишком много матчей подряд требовали особенной концентрации. Сегодня нам её не хватило», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

Напомним, Ведищев занял пост главного тренера «Локо» 10 августа 2024 года.