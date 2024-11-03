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39-й номер драфта 2024 года — единственный новичок с 10+ очками в новом сезоне НБА

39-й номер драфта 2024 года — единственный новичок с 10+ очками в новом сезоне НБА
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Форвард «Мемфис Гриззлиз», который был выбран под 39-м номером во втором раунде драфта-2024 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Джейлен Уэллс стал единственным новичком в североамериканской лиге, которому удалось в первых семи играх сезона-2024/2025 в среднем набрать более 10 очков.

В первых семи матчах Джейлен в среднем набирал 10,3 очка за встречу. Вторым в этом показателе является центровой «Вашингтон Уизардс» Александр Сарр. Он набирал 9,8 очка в среднем за матч. Тройку сильнейших замкнул товарищ Сарра по команде Карлтон Каррингтон, который играет на позиции защитника. В среднем за игру он набирал 9,2 очка.

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