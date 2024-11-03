Хавьер Паскуаль — о победе «Зенита» над «Локо»: недоволен некоторыми моментами

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался об игре своих подопечных с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань». Матч состоялся сегодня, 3 ноября, и завершился победой сине-бело-голубых со счётом 77:71.

«Сложная победа. «Локомотив» – команда с характером. Они не сдаются, каким бы ни был счёт. Думаю, что наши с ними матчи – это всегда украшение турнира. В первой половине мы позволяли сопернику брать слишком много подборов на нашем щите. После того как мы скорректировали это, наши дела пошли получше. В третьей четверти был сложный момент, когда мы отставали на семь очков – очень вовремя среагировал Ксавьер Мун, совершив два удачных действия. Я рад сегодняшней победе, но всё же недоволен некоторыми моментами, например, 17 потерями и 12 незабитыми штрафными», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.