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Хавьер Паскуаль — о победе «Зенита» над «Локо»: недоволен некоторыми моментами

Хавьер Паскуаль — о победе «Зенита» над «Локо»: недоволен некоторыми моментами
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался об игре своих подопечных с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань». Матч состоялся сегодня, 3 ноября, и завершился победой сине-бело-голубых со счётом 77:71.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
71 : 77
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Миллер - 16, Елатонцев - 16, Уэйли - 11, Джонсон - 8, Кливленд - 6, Мартюк - 5, Темиров - 4, Квитковских - 3, Емченко - 2, Ведищев, Узинский, Ищенко
Зенит: Фрейзер - 15, Мун - 15, Пойтресс - 13, Бэйкон - 11, Спеллмен - 7, Хантер - 7, Щербенев - 3, Карасёв - 2, Жбанов - 2, Воронцевич - 2, Захаров, Вольхин

«Сложная победа. «Локомотив» – команда с характером. Они не сдаются, каким бы ни был счёт. Думаю, что наши с ними матчи – это всегда украшение турнира. В первой половине мы позволяли сопернику брать слишком много подборов на нашем щите. После того как мы скорректировали это, наши дела пошли получше. В третьей четверти был сложный момент, когда мы отставали на семь очков – очень вовремя среагировал Ксавьер Мун, совершив два удачных действия. Я рад сегодняшней победе, но всё же недоволен некоторыми моментами, например, 17 потерями и 12 незабитыми штрафными», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

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