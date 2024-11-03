Муж Серены Уильямс тепло высказался о суперзвезде НБА за щедрый жест в свой адрес

Американский предприниматель Алексис Оганян, являющийся супругом 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» теннисистки Серены Уильямс, тепло высказался в адрес чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2020/2021, а также лидера клуба «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

После игры «Бакс» с «Мемфис Гриззлиз», которая состоялась 1 ноября, Яннис подарил Алексису свои кроссовки, оставив на них свой автограф. Спустя несколько часов Оганян прокомментировал поступок Адетокунбо.

«Яннис Адетокунбо подарил мне свои кроссовки после игры в Мемфисе!!! Я так сильно его люблю! Народный чемпион», — написал на своей странице в социальных сетях Алексис.