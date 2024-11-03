Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Муж Серены Уильямс тепло высказался о суперзвезде НБА за щедрый жест в свой адрес

Муж Серены Уильямс тепло высказался о суперзвезде НБА за щедрый жест в свой адрес
Комментарии

Американский предприниматель Алексис Оганян, являющийся супругом 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» теннисистки Серены Уильямс, тепло высказался в адрес чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2020/2021, а также лидера клуба «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

После игры «Бакс» с «Мемфис Гриззлиз», которая состоялась 1 ноября, Яннис подарил Алексису свои кроссовки, оставив на них свой автограф. Спустя несколько часов Оганян прокомментировал поступок Адетокунбо.

«Яннис Адетокунбо подарил мне свои кроссовки после игры в Мемфисе!!! Я так сильно его люблю! Народный чемпион», — написал на своей странице в социальных сетях Алексис.

Материалы по теме
Ужасный старт, увольнение тренера и уход суперзвезды. Экс-чемпионы НБА на пороге перемен
Ужасный старт, увольнение тренера и уход суперзвезды. Экс-чемпионы НБА на пороге перемен
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android