Яннис Адетокунбо однозначно отреагировал на слова Дональда Трампа в свой адрес

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо отреагировал на слова бывшего президента США Дональда Трампа в свой адрес.

«Ничего не слышал об этом. Я не так уж сильно слежу за политикой. А свои политические взгляды и убеждения стараюсь держать при себе. Я здесь, знаете ли, для того, чтобы выигрывать баскетбольные матчи, а не отвечать на вопросы, не связанные с баскетболом. Но желаю и Дональду Трампу, и Камале Харрис удачи», — приводит слова Янниса Адетокунбо портал Hoopshype.

Напомним, в последнем матче, который состоялся сегодня, 3 ноября, «Милуоки Бакс» проиграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 113:114.