Елевич: «Зенит» сыграл раскрепощённо, а игроки «Локо» нервничали и совершали много ошибок

Заслуженный тренер России Сергей Елевич поделился мнением о матче между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань». Игра завершилась со счётом 77:71.

«Зенит» очень хорошо начал эту игру, и первая четверть осталась за ним. Во второй и третьей четвертях «Локомотив» прекрасно играл в защите и не давал сопернику возможностей для завершения атак. Ну, а в заключительной четверти «Локомотив» как‑то занервничал, стал совершать много ошибок.

Как‑то торопиться железнодорожники стали, трёхочковые не шли у них. Может быть, было волнение: играли дома при полных трибунах и испытывали давление. Возможно, так. «Зенит» же, напротив, в концовке встречи расслабился и заиграл уверенно и раскрепощённо», — приводит слова Елевича портал «Матч ТВ».