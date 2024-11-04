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Елевич: «Зенит» сыграл раскрепощённо, а игроки «Локо» нервничали и совершали много ошибок

Елевич: «Зенит» сыграл раскрепощённо, а игроки «Локо» нервничали и совершали много ошибок
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Заслуженный тренер России Сергей Елевич поделился мнением о матче между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань». Игра завершилась со счётом 77:71.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
71 : 77
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Миллер - 16, Елатонцев - 16, Уэйли - 11, Джонсон - 8, Кливленд - 6, Мартюк - 5, Темиров - 4, Квитковских - 3, Емченко - 2, Ведищев, Узинский, Ищенко
Зенит: Фрейзер - 15, Мун - 15, Пойтресс - 13, Бэйкон - 11, Спеллмен - 7, Хантер - 7, Щербенев - 3, Карасёв - 2, Жбанов - 2, Воронцевич - 2, Захаров, Вольхин

«Зенит» очень хорошо начал эту игру, и первая четверть осталась за ним. Во второй и третьей четвертях «Локомотив» прекрасно играл в защите и не давал сопернику возможностей для завершения атак. Ну, а в заключительной четверти «Локомотив» как‑то занервничал, стал совершать много ошибок.

Как‑то торопиться железнодорожники стали, трёхочковые не шли у них. Может быть, было волнение: играли дома при полных трибунах и испытывали давление. Возможно, так. «Зенит» же, напротив, в концовке встречи расслабился и заиграл уверенно и раскрепощённо», — приводит слова Елевича портал «Матч ТВ».

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