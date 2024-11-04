Риверс: не считаю Йокича самым умелым центровым. У него нет такого же броска, как у Таунса

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Остин Риверс считает, что центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс превосходит центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича в броске.

«Карл-Энтони Таунс – крайне талантливый баскетболист и, возможно, самый талантливый центровой в лиге. Не считаю Йокича самым умелым центровым. Никола обладает самым высоким IQ, однако у него нет такого же броска, как у Карла. Говоря о броске, Таунс и Йокич находятся на разных уровнях. Никола умеет отдавать передачи, но это всего лишь один навык. В каком аспекте он также хорош?» — сказал Остин в видео на YouTube-канале Off Guard with Austin Rivers.