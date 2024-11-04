Дончич в первой половине матча с «Орландо» обошёл стартовую пятёрку соперника по очкам

На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Даллас Маверикс» принимает «Орландо Мэджик». На момент написания новости счёт на табло — 60:40 в пользу домашней команды.

Разыгрывающий и лидер «Далласа» Лука Дончич на текущий момент имеет в своём распоряжении 25 набранных очков. Примечательно, что стартовые баскетболисты «Орландо» за этот период в сумме набрали лишь 24 очка.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.