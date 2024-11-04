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Дончич в первой половине матча с «Орландо» обошёл стартовую пятёрку соперника по очкам

Дончич в первой половине матча с «Орландо» обошёл стартовую пятёрку соперника по очкам
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На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Даллас Маверикс» принимает «Орландо Мэджик». На момент написания новости счёт на табло — 60:40 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
4-я четверть
88 : 61
Орландо Мэджик
Орландо
Даллас Маверикс: Харди, Лайвли, Гримс, Пауэлл, Проспер, Уильямс, Ирвинг, Маршалл, Гэффорд, Вашингтон, Динвидди, Томпсон, Дончич, Моррис
Орландо Мэджик: Блэк, Айзек, Хьюстан, Колдуэлл-Поуп, Саггс, Джозеф, Ховард, Харрис, Вагнер, Вагнер, Да Силва, Картер, Энтони

Разыгрывающий и лидер «Далласа» Лука Дончич на текущий момент имеет в своём распоряжении 25 набранных очков. Примечательно, что стартовые баскетболисты «Орландо» за этот период в сумме набрали лишь 24 очка.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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