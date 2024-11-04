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Нью-Орлеан Пеликанс — Атланта Хоукс, результат матча 4 ноября 2024, счет 111:126, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

«Атланта» прервала четырёхматчевую серию поражений, обыграв «Нью-Орлеан»
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В ночь с 3 на 4 ноября мск на паркете «Смути Кинг-центра» в Новом Орлеане (США, штат Луизиана) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Атланта Хоукс». Гости одержали победу со счётом 126:111.

НБА — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
111 : 126
Атланта Хоукс
Атланта
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 32, Хоукинс - 19, Кэйн - 14, Бостон - 14, Альварадо - 9, Тайс - 7, Робинсон-Эрл - 6, Мисси - 4, Грин - 3, Ривз - 3, Маткович, Ноуэлл, Джемисон
Атланта Хоукс: Джонсон - 29, Янг - 23, Дэниэлс - 16, Нэнс - 14, Рисашер - 11, Мэтьюз - 11, Родди - 8, Капела - 8, Уоллес - 6, Барлоу

Самым результативным игроком встречи стал Брэндон Ингрэм («Нью-Орлеан»), на счету которого 32 набранных очка, а также семь подборов и два результативных паса.

«Атланта» благодаря этому выигрышу прервала неудачную серию из четырёх поражений и поднялась на восьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. «Пеликанс» проиграли в четвёртый раз в пяти последних матчах и занимают 12-е место на Западе.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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