«Атланта» прервала четырёхматчевую серию поражений, обыграв «Нью-Орлеан»

В ночь с 3 на 4 ноября мск на паркете «Смути Кинг-центра» в Новом Орлеане (США, штат Луизиана) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Атланта Хоукс». Гости одержали победу со счётом 126:111.

Самым результативным игроком встречи стал Брэндон Ингрэм («Нью-Орлеан»), на счету которого 32 набранных очка, а также семь подборов и два результативных паса.

«Атланта» благодаря этому выигрышу прервала неудачную серию из четырёх поражений и поднялась на восьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. «Пеликанс» проиграли в четвёртый раз в пяти последних матчах и занимают 12-е место на Западе.