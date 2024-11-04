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Стало известно, когда Пол Джордж сможет дебютировать за «Филадельфию»

Стало известно, когда Пол Джордж сможет дебютировать за «Филадельфию»
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Лёгкий форвард «Филадельфии Сиксерс» Пол Джордж может принять участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз», который пройдёт завтра, 5 ноября. Об этом сообщает ESPN US.

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 06:15 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Таким образом, Джордж сможет дебютировал в составе новой команды. До этого форвард не принимал участия во встречах из-за повреждения колена. Ранее 34-летний баскетболист выступал за «Лос-Анджелес Клипперс».

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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