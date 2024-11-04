32 очка Луки Дончича помогли «Далласу» победить «Орландо»

В ночь с 3 на 4 ноября мск на паркете «Американ Эйрлайнс-центра» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Даллас Маверикс» и «Орландо Мэджик». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 108:85.

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич, на счету которого 32 набранных очка, а также девять подборов и семь результативных передач.

«Даллас» выиграл в третий раз в четырёх последних матчах и занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции НБА. «Орландо» потерпел третье поражение подряд и находится на седьмом месте Востока.