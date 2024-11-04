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Даллас Маверикс — Орландо Мэджик, результат матча 4 ноября 2024, счет 108:85, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

32 очка Луки Дончича помогли «Далласу» победить «Орландо»
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В ночь с 3 на 4 ноября мск на паркете «Американ Эйрлайнс-центра» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Даллас Маверикс» и «Орландо Мэджик». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 108:85.

НБА — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
108 : 85
Орландо Мэджик
Орландо
Даллас Маверикс: Дончич - 32, Гэффорд - 18, Ирвинг - 17, Лайвли - 11, Томпсон - 9, Вашингтон - 7, Гримс - 5, Маршалл - 4, Харди - 3, Уильямс - 2, Пауэлл, Проспер, Динвидди, Моррис
Орландо Мэджик: Вагнер - 13, Ховард - 12, Саггс - 10, Вагнер - 10, Энтони - 9, Колдуэлл-Поуп - 7, Да Силва - 7, Картер - 6, Харрис - 4, Айзек - 3, Блэк - 2, Хьюстан - 2, Джозеф, Битадзе

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич, на счету которого 32 набранных очка, а также девять подборов и семь результативных передач.

«Даллас» выиграл в третий раз в четырёх последних матчах и занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции НБА. «Орландо» потерпел третье поражение подряд и находится на седьмом месте Востока.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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