В ночь с 3 на 4 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 4 ноября

«Бруклин Нетс» – «Детройт Пистонс» — 92:106.

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Атланта Хоукс» — 111:126.

«Даллас Маверикс» – «Орландо Мэджик» — 108:85.

Самыми результативными баскетболистами игрового дня стали лёгкий форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Брэндон Ингрэм и разыгрывающий защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич, набравшие по 32 очка.

Видео: Дончич реализовал трик-шот с обратной стороны щита