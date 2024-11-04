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Все результаты игрового дня НБА 4 ноября

Все результаты игрового дня НБА 4 ноября
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В ночь с 3 на 4 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 4 ноября

  • «Бруклин Нетс» – «Детройт Пистонс» — 92:106.
  • «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Атланта Хоукс» — 111:126.
  • «Даллас Маверикс» – «Орландо Мэджик» — 108:85.

Самыми результативными баскетболистами игрового дня стали лёгкий форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Брэндон Ингрэм и разыгрывающий защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич, набравшие по 32 очка.

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
92 : 106
Детройт Пистонс
Детройт
Бруклин Нетс: Джонсон - 26, Томас - 17, Финни-Смит - 9, Уилсон - 8, Клэкстон - 8, Шрёдер - 7, Джонсон - 5, Уильямс - 4, Симмонс - 4, Клауни - 4, Милтон, Цуй, Мартин
Детройт Пистонс: Каннингем - 19, Бисли - 18, Харрис - 18, Айви - 15, Хардуэй-младший - 14, Дюрен - 13, Фонтеккио - 7, Стюарт - 2, Холланд, Рид, Мур, Сассер
НБА — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
111 : 126
Атланта Хоукс
Атланта
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 32, Хоукинс - 19, Кэйн - 14, Бостон - 14, Альварадо - 9, Тайс - 7, Робинсон-Эрл - 6, Мисси - 4, Грин - 3, Ривз - 3, Уильямсон, Маткович, Ноуэлл, Джемисон
Атланта Хоукс: Джонсон - 29, Янг - 23, Дэниэлс - 16, Нэнс - 14, Рисашер - 11, Мэтьюз - 11, Капела - 8, Родди - 8, Уоллес - 6, Бафкин, Барлоу, Крейчи
НБА — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
108 : 85
Орландо Мэджик
Орландо
Даллас Маверикс: Дончич - 32, Гэффорд - 18, Ирвинг - 17, Лайвли - 11, Томпсон - 9, Вашингтон - 7, Гримс - 5, Маршалл - 4, Харди - 3, Уильямс - 2, Пауэлл, Проспер, Динвидди, Моррис
Орландо Мэджик: Вагнер - 13, Ховард - 12, Саггс - 10, Вагнер - 10, Энтони - 9, Колдуэлл-Поуп - 7, Да Силва - 7, Картер - 6, Харрис - 4, Айзек - 3, Блэк - 2, Хьюстан - 2, Джозеф, Битадзе

Видео: Дончич реализовал трик-шот с обратной стороны щита

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