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Кевин Дюрант — о Стивене Эй Смите: клоун и всегда был им

Кевин Дюрант — о Стивене Эй Смите: клоун и всегда был им
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Лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант прокомментировал недавнее высказывание о себе со стороны известного телеэксперта Стивена Эй Смита. Ранее тот высоко оценил игровые навыки Дюранта, но поставил под сомнение его лидерские качества и способность вдохновлять товарищей по команде.

«Да, Стивен Эй… Я не понимаю, как люди вообще слушают Стивена. Я играю в лиге уже 18 лет и никогда не видел Стивена ни на тренировках, ни во время видеопросмотров.

Я никогда не видел его нигде, кроме как по телевизору, когда он говорил гадости об игроках. Для меня он клоун. Он всегда был клоуном. Можете так и написать», —приводит слова Дюранта The Athletic.

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