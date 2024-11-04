Защитник «Орландо» успокаивал плачущего напарника, который получил травму в матче НБА

Атакующий защитник «Орландо Мэджик» Джейлен Саггс пытался утешить центрового клуба Уэнделла Картера после того, как он получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Даллас Маверикс».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Орландо» уступил «Далласу» со счётом 85:108. Ранее клуб из-за травмы потерял лидера Паоло Банкеро, который во время исполнения решающего броска в игре с «Кливленд Кавальерс» потянул мышцу живота.

Форвард выбыл как минимум на четыре недели. На данный момент «Орландо» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.