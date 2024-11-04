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Защитник «Орландо» успокаивал плачущего напарника, который получил травму в матче НБА

Защитник «Орландо» успокаивал плачущего напарника, который получил травму в матче НБА
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Атакующий защитник «Орландо Мэджик» Джейлен Саггс пытался утешить центрового клуба Уэнделла Картера после того, как он получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Даллас Маверикс».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Орландо» уступил «Далласу» со счётом 85:108. Ранее клуб из-за травмы потерял лидера Паоло Банкеро, который во время исполнения решающего броска в игре с «Кливленд Кавальерс» потянул мышцу живота.

Форвард выбыл как минимум на четыре недели. На данный момент «Орландо» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

НБА — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
108 : 85
Орландо Мэджик
Орландо
Даллас Маверикс: Дончич - 32, Гэффорд - 18, Ирвинг - 17, Лайвли - 11, Томпсон - 9, Вашингтон - 7, Гримс - 5, Маршалл - 4, Харди - 3, Уильямс - 2, Пауэлл, Проспер, Динвидди, Моррис
Орландо Мэджик: Вагнер - 13, Ховард - 12, Саггс - 10, Вагнер - 10, Энтони - 9, Колдуэлл-Поуп - 7, Да Силва - 7, Картер - 6, Харрис - 4, Айзек - 3, Блэк - 2, Хьюстан - 2, Джозеф, Битадзе
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