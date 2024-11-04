«У меня болит всё тело». Дрэймонд Грин назвал соперника, которого тяжело опекать

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мнением об игроке «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайоне Уильямсоне, с которым четырёхкратному чемпиону НБА пришлось сыграть два матча подряд в сезоне-2024/2025.

«Он не просто сильный, он мощный. Два дня подряд я играл с ним, у меня после этого болела спина, болели бёдра, я весь был в синяках. У меня болит всё тело», — сказал Грин в своём подкасте.

Отметим, что «Голден Стэйт» одержали победу в обоих матчах с «пеликанами» — 124:106 и 104:89. Это с учётом того, что лидер «воинов» Стефен Карри продолжает лечение от травмы лодыжки.

«Голден Стэйт» на данный момент занимают второе место в Западной конференции, проиграв всего один матч из шести сыгранных.