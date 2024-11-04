Центровой «Детройта» приблизился к достижению Дуайта Ховарда для игроков до 21 года

Центровой «Детройт Пистонс» Джейлен Дюрен приблизился к достижению знаменитого игрока Национальной баскетбольной ассоциации Дуайта Ховарда.

В матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» Дюрен набрал 13 очков, 17 подборов, тем самым оформив свой 66 дабл-дабл в профессиональной карьере. По данным статистического портала StatMuse, лишь Ховарду до наступления 21 года удавалось записать на свой счёт больше дабл-даблов в истории НБА — 92.

«Детройт» одержал победу над «Бруклином» со счётом 106:92. Это вторая победа «поршней» в регулярном чемпионате сезона-2024/2025. Ранее «Пистонс» выиграли у «Филадельфии Сиксерс» с результатом 105:93.