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Центровой «Детройта» приблизился к достижению Дуайта Ховарда для игроков до 21 года

Центровой «Детройта» приблизился к достижению Дуайта Ховарда для игроков до 21 года
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Центровой «Детройт Пистонс» Джейлен Дюрен приблизился к достижению знаменитого игрока Национальной баскетбольной ассоциации Дуайта Ховарда.

В матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» Дюрен набрал 13 очков, 17 подборов, тем самым оформив свой 66 дабл-дабл в профессиональной карьере. По данным статистического портала StatMuse, лишь Ховарду до наступления 21 года удавалось записать на свой счёт больше дабл-даблов в истории НБА — 92.

«Детройт» одержал победу над «Бруклином» со счётом 106:92. Это вторая победа «поршней» в регулярном чемпионате сезона-2024/2025. Ранее «Пистонс» выиграли у «Филадельфии Сиксерс» с результатом 105:93.

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
92 : 106
Детройт Пистонс
Детройт
Бруклин Нетс: Джонсон - 26, Томас - 17, Финни-Смит - 9, Уилсон - 8, Клэкстон - 8, Шрёдер - 7, Джонсон - 5, Уильямс - 4, Симмонс - 4, Клауни - 4, Милтон, Цуй, Мартин
Детройт Пистонс: Каннингем - 19, Бисли - 18, Харрис - 18, Айви - 15, Хардуэй-младший - 14, Дюрен - 13, Фонтеккио - 7, Стюарт - 2, Холланд, Рид, Мур, Сассер
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