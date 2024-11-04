Единая лига: расписание на 4 ноября

Сегодня, 4 ноября, запланирован очередной игровой день в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, в рамках которого будет проведён всего один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Расписание на 4 ноября:

15:00 мск — «Уралмаш» — «Астана».

В нынешнем сезоне Единой лиги выступают 12 команд. По регламенту регулярного чемпионата будет проведено четыре круга, где каждый соперник сыграет с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Ранее в турнирной таблице сменился лидер. Вместо краснодарского «Локомотива-Кубань» (девять побед — два поражения) чемпионат возглавил московский ЦСКА (девять побед — одно поражение).

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