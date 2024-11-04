47-летний член Зала славы исполнил данк во время выставочного матча

Член Зала славы баскетбола, знаменитый игрок «Сан-Антонио Спёрс» и сборной Аргентины Ману Джинобили реализовал слэм-данк во время выставочного матча.

47-летний Джинобили всю карьеру в НБА провёл в составе «Сан-Антонио». Вместе с клубом он стал четырёхкратным чемпионом лиги, а также дважды попадал на Матч всех звёзд и становился лучшим шестым игроком ассоциации в 2006 году.

Защитник в составе сборной Аргентины становился олимпийским чемпионом в 2004 году, а также брал бронзу в 2008-м.

Аргентинский баскетболист провёл 1057 матчей за «Спёрс», выступая всю карьеру в НБА под руководством Грега Поповича.