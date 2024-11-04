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Джейсон Тейтум выполнил больше штрафных в матчах с «Шарлотт», чем целая команда НБА

Джейсон Тейтум выполнил больше штрафных в матчах с «Шарлотт», чем целая команда НБА
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Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум выходил на линию штрафных бросков в двух матчах с «Шарлотт Хорнетс» чаще, чем все игроки в составе клуба Национальной баскетбольной ассоциации.

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
103 : 113
Бостон Селтикс
Бостон
Шарлотт Хорнетс: Болл - 36, Миллер - 16, Грин - 12, Мартин - 11, Манн - 10, Бриджес - 6, Уильямс - 5, Смит - 4, Гибсон - 2, Диабате - 1, Мицич, Симпсон, Роден, Салон
Бостон Селтикс: Тейтум - 29, Притчард - 22, Корнет - 19, Уайт - 18, Холидэй - 13, Хозер - 8, Кета - 4, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Хорфорд, Спрингер, Шейерман

«Шарлотт» и «Бостон» провели между собой два последних матча в регулярном чемпионате НБА. «Шершни» выполнили 21 бросок со штрафной линии за две встречи, в свою очередь, Тейтум исполнил 30 штрафных бросков.

Отметим, что «Бостон» одержал две победы над «Шарлотт» — 124:109 и 113:103. Обе из них были добыты на выезде. На данный момент действующие чемпионы НБА занимают второе место в Восточной конференции, уступая лишь «Кливленду», который не проиграл ни разу в семи матчах.

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