Джейсон Тейтум выполнил больше штрафных в матчах с «Шарлотт», чем целая команда НБА

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум выходил на линию штрафных бросков в двух матчах с «Шарлотт Хорнетс» чаще, чем все игроки в составе клуба Национальной баскетбольной ассоциации.

«Шарлотт» и «Бостон» провели между собой два последних матча в регулярном чемпионате НБА. «Шершни» выполнили 21 бросок со штрафной линии за две встречи, в свою очередь, Тейтум исполнил 30 штрафных бросков.

Отметим, что «Бостон» одержал две победы над «Шарлотт» — 124:109 и 113:103. Обе из них были добыты на выезде. На данный момент действующие чемпионы НБА занимают второе место в Восточной конференции, уступая лишь «Кливленду», который не проиграл ни разу в семи матчах.