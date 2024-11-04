Ди Джей Огастин объявил о завершении карьеры в 36 лет

Разыгрывающий Ди Джей Огастин принял решение завершить карьеру. Об этом шаге он рассказал на своей странице в социальных сетях. В настоящий момент Огастину 36 лет.

«Сегодня официально объявляю о своём уходе из игры, которую я так долго любил. Баскетбол — это больше, чем просто спорт, это путешествие, наполненное незабываемыми воспоминаниями, дружбой, уроками и опытом за пределами площадки.

Я вырос в Новом Орлеане, мечтал попасть в НБА и провёл 15 сезонов в лиге, воплощая эту мечту в жизнь. Я благодарен за все взлёты и падения, за каждую команду, за каждый город и за каждого болельщика, которые поддерживали меня и мою семью на этом пути.

Я хочу поблагодарить свою жену за то, что создавала комфорт в доме; детей за то, что они являются источником моей мотивации; родителей за их самопожертвование; сестёр и всю мою семью за их неизменную поддержку. Я благодарен своим товарищам по команде за то, что у нас возникло братство. Спасибо тренерам и персоналу. Спасибо болельщикам, ваша любовь и поддержка сделали это путешествие незабываемым», — написал Огастин.

За время карьеры Ди Джей выступал за такие команды, как «Шарлотт Хорнетс», «Индиана Пэйсерс», «Торонто Рэпторс», «Чикаго Буллз», «Детройт Пистонс», «Оклахома-Сити Тандер», «Денвер Наггетс», «Орландо Мэджик», «Милуоки Бакс», «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Был выбран под девятом номером на драфте 2008 года.

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