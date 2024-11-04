«Кливленд» — «Милуоки»: во сколько начало матча НБА-2024/2025, где смотреть трансляцию

Завтра, 5 ноября, пройдёт матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На арене «Рокет Мортгедж Филдхаус» между собой сыграют «Кливленд Кавальерс» и «Милуоки Бакс». Начало игры запланировано на 3:00 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 05 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК Кливленд Кавальерс Кливленд Не начался Милуоки Бакс Милуоки Кто победит в основное время? П1 X П2

Отметим, что матч можно будет посмотреть на NBA TV, доступный в рамках подписки на League Pass через официальный сайт североамериканской лиги. Более того, в России официальных трансляций НБА не предусмотрено.

Нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.