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Назван показатель, по которому Дончич превосходит 99,1% игроков в истории НБА

Назван показатель, по которому Дончич превосходит 99,1% игроков в истории НБА
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Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич за время карьеры провёл больше игр с 30 набранными очками, чем 99,1% игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом информирует статистический сервис StatMamba.

В недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» Дончич набрал 32 очка, став самым результативным игроком в составе обеих команд. Кроме того, на его счету девять подборов и семь результативных передач. «Даллас» победил со счётом 108:85.

Ранее также сообщалось, что словенский разыгрывающий в первой половине матча с «Орландо» обошёл стартовую пятёрку соперника по очкам.

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Дончич в первой половине матча с «Орландо» обошёл стартовую пятёрку соперника по очкам

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