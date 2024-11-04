Назван показатель, по которому Дончич превосходит 99,1% игроков в истории НБА

Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич за время карьеры провёл больше игр с 30 набранными очками, чем 99,1% игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом информирует статистический сервис StatMamba.

В недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» Дончич набрал 32 очка, став самым результативным игроком в составе обеих команд. Кроме того, на его счету девять подборов и семь результативных передач. «Даллас» победил со счётом 108:85.

Ранее также сообщалось, что словенский разыгрывающий в первой половине матча с «Орландо» обошёл стартовую пятёрку соперника по очкам.

Главные новости дня: