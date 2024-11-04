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Лос-Анджелес Клипперс — Сан-Антонио Сперс: во сколько начало матча НБА 2024/2025, смотреть трансляцию в России, 5 ноября

«Клипперс» — «Сан-Антонио»: во сколько начало матча НБА-2024/2025, где смотреть трансляцию
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Во вторник, 5 ноября, пройдёт матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На арене «Интьют Доум» между собой сыграют «Лос-Анджелес Клипперс» и «Сан-Антонио Спёрс». Начало игры запланировано на 6:30 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что игру можно будет посмотреть в рамках подписки на League Pass через официальный сайт североамериканской лиги. Более того, в России официальных трансляций НБА не предусмотрено.

Нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающая встреча регулярного чемпионата намечена на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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