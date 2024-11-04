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Единая лига назвала символическую пятёрку недели

Единая лига назвала символическую пятёрку недели
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В ней оказался один россиянин и четыре иностранца.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Калеб Агада («Автодор»);
Луи Лабери (УНИКС);
Алекс Пойтресс («Зенит»);
Александр Захаров («Парма»);
Мело Тримбл (ЦСКА).

Фото: https://t.me/vtbleague

Недавно в турнирной таблице Единой лиги сменился лидер. Вместо краснодарского «Локомотива-Кубань» (девять побед — два поражения) чемпионат возглавил московский ЦСКА (девять побед — одно поражение). Второе место занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга (девять побед — два поражения).

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