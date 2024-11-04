Представлен показатель Евролиги, лидером по которому до сих пор остаётся Швед
Российский разыгрывающий Алексей Швед до сих пор является лидером по количеству трёхочковых бросков в отдельном матче Евролиги.
Как информирует Eurohoops, 21 попытка Шведа из-за дуги является максимумом для турнира. На втором месте располагаются сразу три игрока (Надир Хифи, Маркус Ховард и Томас Келати), у каждого из которых было по 19 попыток. Топ-5 замыкает Йосип Сезар (18).
Лидеры Евролиги по количеству трёхочковых бросков в отдельном матче:
Алексей Швед — 21
Надир Хифи — 19
Маркус Ховард — 19
Томас Келати — 19
Йосип Сезар — 18
Алексей Швед (Х3) —17
Карлос Арройо — 17
Тайриз Райс — 16.
Комментарии