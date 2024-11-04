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«Вознаграждение гарантирую». Игрок НБА показал, как двое мужчин обокрали его дом

«Вознаграждение гарантирую». Игрок НБА показал, как двое мужчин обокрали его дом
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Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Бобби Портис рассказал, что его дом обокрали. 29-летний игрок рассказал об этом на своей странице в социальных сетях, прикрепив к сообщению видеозапись с двумя мужчинами, которые совершают кражу. За информацию о преступниках Портис пообещал вознаграждение.

«Я считаю Милуоки своим домом. Вчера вечером, пока я был на работе, мой дом обокрали. Многие из моих ценных вещей были украдены. Если у вас есть какие-либо зацепки или сведения, пожалуйста, отправьте их на info@bobbyportis.com. Вознаграждение за информацию гарантирую», — написал Портис.

Игрок НБА показал, как двое мужчин обокрали его дом:

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