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Семён Антонов дал понять, как относится к футбольному ЦСКА

Семён Антонов дал понять, как относится к футбольному ЦСКА
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Капитан ЦСКА Семён Антонов признался, что старается брать сына на матчи футбольного ЦСКА, чтобы приучать его болеть за армейцев в других видах спорта.

«Всегда, когда есть возможность, я стараюсь ходить на матчи футбольного ЦСКА, причём стараюсь делать это со своими сыновьями, чтобы понемногу приучать их к этой преемственности болеть за ЦСКА. В свою очередь, буду рад видеть армейских коллег из других видов спорта на баскетбольных матчах», — приводит слова Антонова Legalbet.

В настоящий момент баскетбольный ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В активе красно-синих девять побед при одном поражении.

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