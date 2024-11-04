Регулярный чемпионат НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 5 ноября

Во вторник, 5 ноября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано 15 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.
«Кливленд Кавальерс» — «Милуоки Бакс»
«Кливленд»:
Дариус Гарлэнд
Донован Митчелл
Дин Уэйд
Эван Мобли
Джарретт Аллен
«Милуоки»:
Дэмьен Лиллард
Гэри Трент
Ториан Принс
Яннис Адетокунбо (решится перед матчем)
Брук Лопес
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Крис Миддлтон (лодыжка).
«Вашингтон Уизардс» — «Голден Стэйт Уорриорз»
«Вашингтон»:
Джордан Пул
Карлтон Каррингтон
Билаль Кулибали
Кишон Джордж
Алекс Сарр
«Голден Стэйт»:
Стефен Карри (решится перед матчем)
Моузес Муди
Эндрю Уиггинс (решится перед матчем)
Дрэймонд Грин
Трэйс Джексон-Дэвис
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Детройт Пистонс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
«Детройт»:
Кейд Каннингем
Джейден Айви
Тим Хардуэй-младший
Тобиас Харрис
Джейлен Дюрен
«Лейкерс»:
Д'Анджело Расселл (решится перед матчем)
Остин Ривз (решится перед матчем)
Леброн Джеймс
Руи Хатимура
Энтони Дэвис (решится перед матчем)
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Атланта Хоукс» — «Бостон Селтикс»
«Атланта»:
Трей Янг
Закари Рисашер
Деандре Хантер (решится перед матчем)
Джейлен Джонсон
Клинт Капела
«Бостон»:
Джру Холидей
Деррик Уайт
Джейсон Тейтум
Эл Хорфорд
Люк Корнет
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кристапс Порзингис (нога), Джейлен Браун (бедро).
«Бруклин Нетс» — «Мемфис Гриззлиз»
«Бруклин»:
Деннис Шрёдер
Кэмерон Томас
Кэмерон Джонсон
Дориан Финни-Смит
Бен Симмонс
«Мемфис»:
Джа Морант
Джейлен Уэллс
Санти Альдама
Джарен Джексон
Зак Иди
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Десмонд Бейн (мышца).
«Майами Хит» — «Сакраменто Кингз»
«Майами»:
Терри Розир
Тайлер Хирроу
Джимми Батлер
Никола Йович
Бэм Адебайо
«Сакраменто»:
ДеАарон Фокс
Кевин Хаертер (решится перед матчем)
Демар Дерозан
Киган Мюррей
Домантас Сабонис
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Чикаго Буллз» — «Юта Джаз»
«Чикаго Буллз»:
Джош Гидди
Коби Уайт
Зак Лавин (решится перед матчем)
Патрик Уильямс (решится перед матчем)
Никола Вучевич
«Юта»:
Кейонте Джордж
Коллин Секстон
Коди Уильямс
Лаури Маркканен (решится перед матчем)
Уокер Кесслер
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Хьюстон Рокетс» — «Нью-Йорк Никс»
«Хьюстон»:
Фред Ванвлит
Джейлен Грин
Диллон Брукс
Джабари Смит
Алперен Шенгюн
«Нью-Йорк»:
Джейлен Брансон
Микал Бриджес
Джош Харт
О Джи Ануноби
Карл-Энтони Таунс
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Миннесота Тимбервулвз» — «Шарлотт Хорнетс»
«Миннесота»:
Майк Конли
Энтони Эдвардс
Джейден Макдэниелс
Джулиус Рэндл
Руди Гобер (решится перед матчем)
«Шарлотт»:
Ламело Болл
Брэндон Миллер (решится перед матчем)
Джош Грин
Майлз Бриджес
Грант Уильямс
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Орландо Мэджик»
«Оклахома-Сити»:
Шей Гилджес-Александер
Лугенц Дорт
Аарон Уиггинс
Джейлен Уильямс
Чет Холмгрен
«Орландо»:
Джейлен Саггс
Кентавиус Колдуэлл-Поуп
Энтони Блэк
Франц Вагнер
Уэнделл Картер (решится перед матчем)
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Паоло Банкеро (мышца).
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс»
«Нью-Орлеан»:
Хосе Альварадо
Джордан Хоукинс
Брэндон Ингрэм
Зайон Уильямсон (решится перед матчем)
Ив Мисси
«Портленд»:
Анферни Саймонс
Тумани Камара
Дени Авдия
Джерами Грант
Деандре Эйтон
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Даллас Маверикс» — «Индиана Пэйсерс»
«Даллас»:
Лука Дончич
Кайри Ирвинг
Клэй Томпсон
Пи Джей Вашингтон
Дэниэл Гэффорд
«Индиана»:
Тайриз Халибёртон
Эндрю Нембард (решится перед матчем)
Беннедикт Матурин
Паскаль Сиакам
Майлз Тёрнер
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Денвер Наггетс» — «Торонто Рэпторс»
«Денвер»:
Расселл Уэстбрук
Кристиан Браун
Майкл Портер
Аарон Гордон (решится перед матчем)
Никола Йокич
«Торонто»:
Дэвион Митчелл
Грейди Дик
Очай Агбаджи
Ар Джей Барретт
Якоб Пёлтль
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Джамал Маррей (сотрясение мозга), Скотти Барнс (глаз).
«Финикс Санз» — «Филадельфия Сиксерс»
«Финикс»:
Тайас Джонс
Девин Букер
Брэдли Бил (решится перед матчем)
Кевин Дюрант
Юсуф Нуркич
«Филадельфия»:
Тайриз Макси
Кайл Лоури
Келли Убре
Пол Джордж (решится перед матчем)
Андре Драммонд
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Джоэл Эмбиид (колено).
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Сан-Антонио Спёрс»
«Клипперс»:
Джеймс Харден
Норман Пауэлл
Теренс Мэнн
Деррик Джонс
Ивица Зубац
«Сан-Антонио»:
Крис Пол
Джастин Шампани
Харрис Барнс
Джереми Сохан
Виктор Вембаньяма
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кавай Леонард (колено), Девен Васселл (нога).