Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Астана. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Регулярный чемпионат НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 5 ноября

Регулярный чемпионат НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 5 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Во вторник, 5 ноября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано 15 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.

Информация о травмированных игроках после публикации новости может меняться. Стоит учитывать, что статус игроков также может измениться непосредственно перед самим событием. Для полноты картины рекомендуется просматривать данный материал в компьютерной версии.

«Кливленд Кавальерс» — «Милуоки Бакс»

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Не начался
Милуоки Бакс
Милуоки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кливленд»:

Дариус Гарлэнд
Донован Митчелл
Дин Уэйд
Эван Мобли
Джарретт Аллен

«Милуоки»:

Дэмьен Лиллард
Гэри Трент
Ториан Принс
Яннис Адетокунбо (решится перед матчем)
Брук Лопес

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Крис Миддлтон (лодыжка).

«Вашингтон Уизардс» — «Голден Стэйт Уорриорз»

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 03:15 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вашингтон»:

Джордан Пул
Карлтон Каррингтон
Билаль Кулибали
Кишон Джордж
Алекс Сарр

«Голден Стэйт»:

Стефен Карри (решится перед матчем)
Моузес Муди
Эндрю Уиггинс (решится перед матчем)
Дрэймонд Грин
Трэйс Джексон-Дэвис

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Детройт Пистонс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 03:30 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Детройт»:

Кейд Каннингем
Джейден Айви
Тим Хардуэй-младший
Тобиас Харрис
Джейлен Дюрен

«Лейкерс»:

Д'Анджело Расселл (решится перед матчем)
Остин Ривз (решится перед матчем)
Леброн Джеймс
Руи Хатимура
Энтони Дэвис (решится перед матчем)

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Атланта Хоукс» — «Бостон Селтикс»

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 03:45 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Атланта»:

Трей Янг
Закари Рисашер
Деандре Хантер (решится перед матчем)
Джейлен Джонсон
Клинт Капела

«Бостон»:

Джру Холидей
Деррик Уайт
Джейсон Тейтум
Эл Хорфорд
Люк Корнет

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кристапс Порзингис (нога), Джейлен Браун (бедро).

«Бруклин Нетс» — «Мемфис Гриззлиз»

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 04:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бруклин»:

Деннис Шрёдер
Кэмерон Томас
Кэмерон Джонсон
Дориан Финни-Смит
Бен Симмонс

«Мемфис»:

Джа Морант
Джейлен Уэллс
Санти Альдама
Джарен Джексон
Зак Иди

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Десмонд Бейн (мышца).

«Майами Хит» — «Сакраменто Кингз»

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 04:15 МСК
Майами Хит
Майами
Не начался
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Майами»:

Терри Розир
Тайлер Хирроу
Джимми Батлер
Никола Йович
Бэм Адебайо

«Сакраменто»:

ДеАарон Фокс
Кевин Хаертер (решится перед матчем)
Демар Дерозан
Киган Мюррей
Домантас Сабонис

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Чикаго Буллз» — «Юта Джаз»

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 04:30 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Не начался
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чикаго Буллз»:

Джош Гидди
Коби Уайт
Зак Лавин (решится перед матчем)
Патрик Уильямс (решится перед матчем)
Никола Вучевич

«Юта»:

Кейонте Джордж
Коллин Секстон
Коди Уильямс
Лаури Маркканен (решится перед матчем)
Уокер Кесслер

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Хьюстон Рокетс» — «Нью-Йорк Никс»

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 04:45 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хьюстон»:

Фред Ванвлит
Джейлен Грин
Диллон Брукс
Джабари Смит
Алперен Шенгюн

«Нью-Йорк»:

Джейлен Брансон
Микал Бриджес
Джош Харт
О Джи Ануноби
Карл-Энтони Таунс

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Шарлотт Хорнетс»

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Миннесота»:

Майк Конли
Энтони Эдвардс
Джейден Макдэниелс
Джулиус Рэндл
Руди Гобер (решится перед матчем)

«Шарлотт»:

Ламело Болл
Брэндон Миллер (решится перед матчем)
Джош Грин
Майлз Бриджес
Грант Уильямс

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Орландо Мэджик»

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 05:15 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Орландо Мэджик
Орландо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Оклахома-Сити»:

Шей Гилджес-Александер
Лугенц Дорт
Аарон Уиггинс
Джейлен Уильямс
Чет Холмгрен

«Орландо»:

Джейлен Саггс
Кентавиус Колдуэлл-Поуп
Энтони Блэк
Франц Вагнер
Уэнделл Картер (решится перед матчем)

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Паоло Банкеро (мышца).

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс»

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 05:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Не начался
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нью-Орлеан»:

Хосе Альварадо
Джордан Хоукинс
Брэндон Ингрэм
Зайон Уильямсон (решится перед матчем)
Ив Мисси

«Портленд»:

Анферни Саймонс
Тумани Камара
Дени Авдия
Джерами Грант
Деандре Эйтон

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Даллас Маверикс» — «Индиана Пэйсерс»

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 05:45 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Даллас»:

Лука Дончич
Кайри Ирвинг
Клэй Томпсон
Пи Джей Вашингтон
Дэниэл Гэффорд

«Индиана»:

Тайриз Халибёртон
Эндрю Нембард (решится перед матчем)
Беннедикт Матурин
Паскаль Сиакам
Майлз Тёрнер

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Денвер Наггетс» — «Торонто Рэпторс»

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Торонто Рэпторс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Денвер»:

Расселл Уэстбрук
Кристиан Браун
Майкл Портер
Аарон Гордон (решится перед матчем)
Никола Йокич

«Торонто»:

Дэвион Митчелл
Грейди Дик
Очай Агбаджи
Ар Джей Барретт
Якоб Пёлтль

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Джамал Маррей (сотрясение мозга), Скотти Барнс (глаз).

«Финикс Санз» — «Филадельфия Сиксерс»

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 06:15 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Финикс»:

Тайас Джонс
Девин Букер
Брэдли Бил (решится перед матчем)
Кевин Дюрант
Юсуф Нуркич

«Филадельфия»:

Тайриз Макси
Кайл Лоури
Келли Убре
Пол Джордж (решится перед матчем)
Андре Драммонд

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Джоэл Эмбиид (колено).

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Сан-Антонио Спёрс»

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Клипперс»:

Джеймс Харден
Норман Пауэлл
Теренс Мэнн
Деррик Джонс
Ивица Зубац

«Сан-Антонио»:

Крис Пол
Джастин Шампани
Харрис Барнс
Джереми Сохан
Виктор Вембаньяма

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кавай Леонард (колено), Девен Васселл (нога).

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android