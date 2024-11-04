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Регулярный чемпионат НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 5 ноября

Во вторник, 5 ноября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано 15 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.

Информация о травмированных игроках после публикации новости может меняться. Стоит учитывать, что статус игроков также может измениться непосредственно перед самим событием. Для полноты картины рекомендуется просматривать данный материал в компьютерной версии.

«Кливленд Кавальерс» — «Милуоки Бакс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 05 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК Кливленд Кавальерс Кливленд Не начался Милуоки Бакс Милуоки Кто победит в основное время? П1 X П2

«Кливленд»:

Дариус Гарлэнд

Донован Митчелл

Дин Уэйд

Эван Мобли

Джарретт Аллен

«Милуоки»:

Дэмьен Лиллард

Гэри Трент

Ториан Принс

Яннис Адетокунбо (решится перед матчем)

Брук Лопес

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Крис Миддлтон (лодыжка).

«Вашингтон Уизардс» — «Голден Стэйт Уорриорз»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 05 ноября 2024, вторник. 03:15 МСК Вашингтон Уизардс Вашингтон Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

«Вашингтон»:

Джордан Пул

Карлтон Каррингтон

Билаль Кулибали

Кишон Джордж

Алекс Сарр

«Голден Стэйт»:

Стефен Карри (решится перед матчем)

Моузес Муди

Эндрю Уиггинс (решится перед матчем)

Дрэймонд Грин

Трэйс Джексон-Дэвис

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Детройт Пистонс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

«Детройт»:

Кейд Каннингем

Джейден Айви

Тим Хардуэй-младший

Тобиас Харрис

Джейлен Дюрен

«Лейкерс»:

Д'Анджело Расселл (решится перед матчем)

Остин Ривз (решится перед матчем)

Леброн Джеймс

Руи Хатимура

Энтони Дэвис (решится перед матчем)

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Атланта Хоукс» — «Бостон Селтикс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 05 ноября 2024, вторник. 03:45 МСК Атланта Хоукс Атланта Не начался Бостон Селтикс Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Атланта»:

Трей Янг

Закари Рисашер

Деандре Хантер (решится перед матчем)

Джейлен Джонсон

Клинт Капела

«Бостон»:

Джру Холидей

Деррик Уайт

Джейсон Тейтум

Эл Хорфорд

Люк Корнет

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кристапс Порзингис (нога), Джейлен Браун (бедро).

«Бруклин Нетс» — «Мемфис Гриззлиз»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 05 ноября 2024, вторник. 04:00 МСК Бруклин Нетс Нью-Йорк Не начался Мемфис Гриззлиз Мемфис Кто победит в основное время? П1 X П2

«Бруклин»:

Деннис Шрёдер

Кэмерон Томас

Кэмерон Джонсон

Дориан Финни-Смит

Бен Симмонс

«Мемфис»:

Джа Морант

Джейлен Уэллс

Санти Альдама

Джарен Джексон

Зак Иди

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Десмонд Бейн (мышца).

«Майами Хит» — «Сакраменто Кингз»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 05 ноября 2024, вторник. 04:15 МСК Майами Хит Майами Не начался Сакраменто Кингз Сакраменто Кто победит в основное время? П1 X П2

«Майами»:

Терри Розир

Тайлер Хирроу

Джимми Батлер

Никола Йович

Бэм Адебайо

«Сакраменто»:

ДеАарон Фокс

Кевин Хаертер (решится перед матчем)

Демар Дерозан

Киган Мюррей

Домантас Сабонис

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Чикаго Буллз» — «Юта Джаз»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 05 ноября 2024, вторник. 04:30 МСК Чикаго Буллз Чикаго Не начался Юта Джаз Солт-Лейк-Сити Кто победит в основное время? П1 X П2

«Чикаго Буллз»:

Джош Гидди

Коби Уайт

Зак Лавин (решится перед матчем)

Патрик Уильямс (решится перед матчем)

Никола Вучевич

«Юта»:

Кейонте Джордж

Коллин Секстон

Коди Уильямс

Лаури Маркканен (решится перед матчем)

Уокер Кесслер

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Хьюстон Рокетс» — «Нью-Йорк Никс»

«Хьюстон»:

Фред Ванвлит

Джейлен Грин

Диллон Брукс

Джабари Смит

Алперен Шенгюн

«Нью-Йорк»:

Джейлен Брансон

Микал Бриджес

Джош Харт

О Джи Ануноби

Карл-Энтони Таунс

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Шарлотт Хорнетс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 05 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Не начался Шарлотт Хорнетс Шарлотт Кто победит в основное время? П1 X П2

«Миннесота»:

Майк Конли

Энтони Эдвардс

Джейден Макдэниелс

Джулиус Рэндл

Руди Гобер (решится перед матчем)

«Шарлотт»:

Ламело Болл

Брэндон Миллер (решится перед матчем)

Джош Грин

Майлз Бриджес

Грант Уильямс

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Орландо Мэджик»

«Оклахома-Сити»:

Шей Гилджес-Александер

Лугенц Дорт

Аарон Уиггинс

Джейлен Уильямс

Чет Холмгрен

«Орландо»:

Джейлен Саггс

Кентавиус Колдуэлл-Поуп

Энтони Блэк

Франц Вагнер

Уэнделл Картер (решится перед матчем)

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Паоло Банкеро (мышца).

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс»

«Нью-Орлеан»:

Хосе Альварадо

Джордан Хоукинс

Брэндон Ингрэм

Зайон Уильямсон (решится перед матчем)

Ив Мисси

«Портленд»:

Анферни Саймонс

Тумани Камара

Дени Авдия

Джерами Грант

Деандре Эйтон

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Даллас Маверикс» — «Индиана Пэйсерс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 05 ноября 2024, вторник. 05:45 МСК Даллас Маверикс Даллас Не начался Индиана Пэйсерс Индианаполис Кто победит в основное время? П1 X П2

«Даллас»:

Лука Дончич

Кайри Ирвинг

Клэй Томпсон

Пи Джей Вашингтон

Дэниэл Гэффорд

«Индиана»:

Тайриз Халибёртон

Эндрю Нембард (решится перед матчем)

Беннедикт Матурин

Паскаль Сиакам

Майлз Тёрнер

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Денвер Наггетс» — «Торонто Рэпторс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 05 ноября 2024, вторник. 06:00 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Торонто Рэпторс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

«Денвер»:

Расселл Уэстбрук

Кристиан Браун

Майкл Портер

Аарон Гордон (решится перед матчем)

Никола Йокич

«Торонто»:

Дэвион Митчелл

Грейди Дик

Очай Агбаджи

Ар Джей Барретт

Якоб Пёлтль

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Джамал Маррей (сотрясение мозга), Скотти Барнс (глаз).

«Финикс Санз» — «Филадельфия Сиксерс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 05 ноября 2024, вторник. 06:15 МСК Финикс Санз Финикс Не начался Филадельфия Сиксерс Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

«Финикс»:

Тайас Джонс

Девин Букер

Брэдли Бил (решится перед матчем)

Кевин Дюрант

Юсуф Нуркич

«Филадельфия»:

Тайриз Макси

Кайл Лоури

Келли Убре

Пол Джордж (решится перед матчем)

Андре Драммонд

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Джоэл Эмбиид (колено).

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Сан-Антонио Спёрс»

«Клипперс»:

Джеймс Харден

Норман Пауэлл

Теренс Мэнн

Деррик Джонс

Ивица Зубац

«Сан-Антонио»:

Крис Пол

Джастин Шампани

Харрис Барнс

Джереми Сохан

Виктор Вембаньяма

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кавай Леонард (колено), Девен Васселл (нога).