Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Астана. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лучший снайпер Евролиги Майк Джеймс ответил, почему у него не получилось в НБА

Лучший снайпер Евролиги Майк Джеймс ответил, почему у него не получилось в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс поделился мнением о причинах, по которым у него не получилось закрепиться в Национальной баскетбольной ассоциации. За время карьеры Джеймс сыграл в 49 матчах НБА, в которых в среднем набирал 8,9 очка, 2,5 подбора и 3,7 передачи.

«Думаю, команды НБА смотрят на меня как на игрока, который сулит им риск. Потому что каждый раз, когда я разговариваю с ними… точнее не я лично, а мои представители, они как бы говорят: «Да, но, если у тебя что-то не получается, ты просто вернёшься назад в Европу». Все просто думают, что если я не буду играть столько, сколько хочу, то уйду. Все считают, что я как бы перерос ту роль, которую они для меня видят.

Играть в НБА здорово. Но на самом деле эта лига не создана для таких баскетболистов, как я. Она больше рассчитана на парней ростом 6 футов 7 дюймов (Примерно два метра, рост Джеймса – 185 см. – Прим. «Чемпионата»), которые умеют высоко прыгать и здорово защищаться», — сказал Джеймс на канале SKWEEK в YouTube.

Джеймс является лучшим бомбардиром Евролиги. В данный момент в его активе 4719 очков. У идущего на втором месте Нандо Де Коло 4550 очков.

Материалы по теме
Авторитетный портал представил топ-10 лучших игроков сезона-2024/2025 Евролиги

Джордан поздравил Картера с избранием в Зал славы баскетбола:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android