«Использует дриблинг, как краб». Бывший игрок НБА сравнил двух топовых разыгрывающих

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт на телевидении Остин Риверс рассказал, почему предпочёл бы взять себе в команду разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болла, а не лидера «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона.

«Я бы выбрал Ламело вместо него, я смотрел за Тайризом вживую, видел, как он бросает мимо корзины… Он не может сделать бросок, потому что у него нет «сумки». Халибёртон использует дриблинг, как краб, у него нет таких рук [как у Ламело]… Я этого не вижу», – сказал Риверс в своём подкасте.

Напомним, в прошлом сезоне «Индиана» с Халибёртоном во главе в плей-офф пробилась в финал Восточной конференции.