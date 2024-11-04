Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Астана. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Использует дриблинг, как краб». Бывший игрок НБА сравнил двух топовых разыгрывающих

«Использует дриблинг, как краб». Бывший игрок НБА сравнил двух топовых разыгрывающих
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт на телевидении Остин Риверс рассказал, почему предпочёл бы взять себе в команду разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болла, а не лидера «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона.

«Я бы выбрал Ламело вместо него, я смотрел за Тайризом вживую, видел, как он бросает мимо корзины… Он не может сделать бросок, потому что у него нет «сумки». Халибёртон использует дриблинг, как краб, у него нет таких рук [как у Ламело]… Я этого не вижу», – сказал Риверс в своём подкасте.

Напомним, в прошлом сезоне «Индиана» с Халибёртоном во главе в плей-офф пробилась в финал Восточной конференции.

Сейчас читают:
Громкие удары и крики. НБА всколыхнула дело, отголоски которого слышны до сих пор
Громкие удары и крики. НБА всколыхнула дело, отголоски которого слышны до сих пор
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android