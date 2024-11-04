Владимир Гомельский выбрал лучшую стартовую пятёрку из действующих игроков НБА

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта о действующих игроках НБА с каждой позиции, которых бы он включил в свою стартовую пятёрку.

«Тайриз Халибёртон, Шей Гилджес-Александер, Джейсон Тейтум, Яннис Адетокунбо, Никола Йокич», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В настоящий момент лидером Восточной конференции НБА является «Кливленд Кавальерс», одержавший семь побед в семи матчах. На Западе лидирует «Оклахома-Сити Тандер», добывшая шесть побед в шести играх.

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