Джа Морант сделал лишь одну попытку данка в сезоне НБА

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант за семь матчей регулярного чемпионата сезона-2024/2025 сделал лишь одну попытку реализовать слэм-данк, которая, к слову, оказалась неудачной.

Несмотря на то что Морант перестал забрасывать сверху, его показатели в нынешней регулярке составляют в среднем 20,0 очка, 5,2 подбора и 9,8 передачи. На данный момент «Мемфис» занимает шестое место в Западной конференции с четырьмя победами при трёх поражениях.

В прошлом сезоне Морант сперва отбывал 25-матчевую дисквалификацию из-за того, что появился на одной из трансляции в социальной сети с оружием, а после возвращения на паркет провёл шесть игр. К сожалению, доиграть сезон не удалось — Джа получил травму.