Стало известно, что говорил Расселл Уэстбрук в стычке с Руди Гобером

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Расселл Уэстбрук встал на защиту своего напарника по команде Кристиана Брауна, который реализовал слэм-данк через центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобера.

Как только Браун вколотил сверху через Гобера, француз оттолкнул игрока «Денвера». После чего игроки подбежали к Руди. Первым из них оказался Уэстбрук, а центровой «волков» очень испугался, когда увидел мчащего на всех порах разыгрывающего. Расселл заявил: «Не делай этой дряни. Не делай этого «ниггер». После чего ситуация немного улеглась.

Уэстбрук возвращался обратно на паркет и сказал: «Это чушь». Расшифровкой поделился известный баскетбольный блогер LegendZ в социальных сетях. «Денвер» проиграл «Миннесоте» со счётом 116:119.