Назван клуб НБА, который не сможет претендовать на Янниса Адетокунбо

Инсайдер Национальной баскетбольной ассоциации Стефан Бонди назвал клуб, который вряд ли сможет поучаствовать в обмене форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, если грек решит покинуть стан «оленей».

«Конечно, «Никс» просто отдали бы большую часть своих активов, чтобы приобрести Микала Бриджеса и Карла-Энтони Таунса, им будет трудно сделать предложение, которое могло бы устроить «Бакс», — приводит слова Бонди The New York Post.

К тому же инсайдер отметил, что крайне маловероятно, что «Никс» смогут найти способ заполучить Адетокунбо. «Милуоки» стартовал в регулярном чемпионате — 2024/2025 с пяти поражений в шести матчах.

На фоне этого в СМИ пошли слухи, что греческий форвард может покинуть клуб, в котором на данный момент провёл всю карьеру в НБА.