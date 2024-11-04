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Назван клуб НБА, который не сможет претендовать на Янниса Адетокунбо

Назван клуб НБА, который не сможет претендовать на Янниса Адетокунбо
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Инсайдер Национальной баскетбольной ассоциации Стефан Бонди назвал клуб, который вряд ли сможет поучаствовать в обмене форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, если грек решит покинуть стан «оленей».

«Конечно, «Никс» просто отдали бы большую часть своих активов, чтобы приобрести Микала Бриджеса и Карла-Энтони Таунса, им будет трудно сделать предложение, которое могло бы устроить «Бакс», — приводит слова Бонди The New York Post.

К тому же инсайдер отметил, что крайне маловероятно, что «Никс» смогут найти способ заполучить Адетокунбо. «Милуоки» стартовал в регулярном чемпионате — 2024/2025 с пяти поражений в шести матчах.

На фоне этого в СМИ пошли слухи, что греческий форвард может покинуть клуб, в котором на данный момент провёл всю карьеру в НБА.

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