Барак Обама отреагировал на слова Дональда Трампа о Яннисе Адетокунбо

Бывший президент США Барак Обама раскритиковал Дональда Трампа перед выборами главы государства 2024 года. Во время своего выступления Обама вспомнил недавние слова Трампа о тяжёлом форварде «Милуоки Бакс» Яннисе Адетокунбо. Дональд, похвалив игрока, тогда заявил следующее: «Я бы сказал, что Грик Фрик действительно хороший игрок. И скажите мне, в ком больше греческого — в нём или во мне? Думаю, в нас примерно одинаковое количество греческого».

«Почему вы думаете, что решение проблем будет состоять в том, чтобы проголосовать за человека, который долгое время унижал и игнорировал ваши сообщества, на чей семейный бизнес подали в суд за то, что он не сдавал жильё людям, похожим на вас? Человека, который не может понять, как суперзвезда НБА может быть одновременно и греком, и чернокожим? Который считает, что любой мексиканец, пересекающий границу, является преступником и насильником», — сказал Обама на митинге в поддержку Камалы Харрис.

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