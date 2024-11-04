Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Астана. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Редик отреагировал на новый поворот в деле игрока «Лейкерс» о домашнем насилии

Редик отреагировал на новый поворот в деле игрока «Лейкерс» о домашнем насилии
Комментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик дал короткий комментарий относительно решения Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) возобновить расследование против центрового команды Джексона Хэйса из-за домашнего насилия в 2021 году. Поводом для нового расследования стал опубликованный видеоролик с домашних камер Хэйса.

«Конечно, мы знаем, что расследование было возобновлено, и будем всячески сотрудничать. Более я не стану ничего комментировать по этому поводу», — приводит слова Редика ESPN US.

В 2021 году Джексон выступал за «Нью-Орлеан Пеликанс». На кадрах, которые попали в Сеть, можно увидеть его ссору с тогдашней возлюбленной Софией Джаморой.

Материалы по теме
Громкие удары и крики. НБА всколыхнула дело, отголоски которого слышны до сих пор
Громкие удары и крики. НБА всколыхнула дело, отголоски которого слышны до сих пор

Центровой «Лейкерс» Хэйс ссорится со своей девушкой в 2021 году:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android