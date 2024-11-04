Редик отреагировал на новый поворот в деле игрока «Лейкерс» о домашнем насилии

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик дал короткий комментарий относительно решения Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) возобновить расследование против центрового команды Джексона Хэйса из-за домашнего насилия в 2021 году. Поводом для нового расследования стал опубликованный видеоролик с домашних камер Хэйса.

«Конечно, мы знаем, что расследование было возобновлено, и будем всячески сотрудничать. Более я не стану ничего комментировать по этому поводу», — приводит слова Редика ESPN US.

В 2021 году Джексон выступал за «Нью-Орлеан Пеликанс». На кадрах, которые попали в Сеть, можно увидеть его ссору с тогдашней возлюбленной Софией Джаморой.

Центровой «Лейкерс» Хэйс ссорится со своей девушкой в 2021 году: