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Евгений Гомельский высказался о соперниках сборной России в условиях изоляции

Евгений Гомельский высказался о соперниках сборной России в условиях изоляции
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Легендарный советский и российский тренер, член Зала славы ФИБА Евгений Гомельский поделился мнением о соперниках сборной России в нынешних реалиях. Ранее стало известно, что российские баскетболисты сыграют с национальными командами Туниса и Ливии в рамках международного турнира «Fonbet Кубок Дружбы. Россия — Африка». Он пройдёт с 22 по 24 ноября в Москве.

«Что РФБ [Российская федерация баскетбола] ищет соперников для сборной и находит — это плюс. В такой изоляции, как сейчас, полезно играть со всеми, особенно — сегодняшнему составу. Также отмечу, что недавняя встреча глав стран БРИКС в Казани показала: есть страны, которые к нам относятся доброжелательно и готовы сотрудничать», — приводит слова Гомельского ТАСС.

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