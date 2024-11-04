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Уралмаш — Астана. Прямая трансляция
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15:00 Мск
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«Уралмаш» нанёс «Астане» 12-е поражение в этом сезоне Единой лиги

«Уралмаш» нанёс «Астане» 12-е поражение в этом сезоне Единой лиги
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В Екатеринбурге на арене «ДИВС Уралочка» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Уралмаш» принимал «Астану». Встреча закончилась победой хозяев площадки со счётом 72:62 (16:14, 21:15, 20:23, 15:10). Для екатеринбуржцев этот успех стал пятым при семи поражениях. «Астана» потерпела 12-е поражение в 12 матчах.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
72 : 62
Астана
Астана
Уралмаш: Мартин, Акрамов, Зайцев, Ивлев, Писклов, Новиков, Даглас, Балашов, Михеев, Нэльсон, О'Брайант
Астана: Мурзагалиев, Утоми, Щербак, Десятников, Походяев, Смит, Айткали, Исаенко, Майдекин, Оразбеков

Самым результативным игроком в составе «Уралмаша» стал защитник Вячеслав Зайцев. На его счету 22 очка и четыре подбора. В составе «Астаны» лучшую результативность продемонстрировал лёгкий форвард Узодинма Утоми. В его активе 19 очков, восемь подборов и три передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги «Уралмаш» сыграет с «Самарой». Встреча пройдёт 10 ноября в Екатеринбурге и начнётся в 16:00 мск. «Астана» в следующем туре примет «Локомотив-Кубань». Матч состоится 10 ноября. Его начало запланировано на 14:00 мск.

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