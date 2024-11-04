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Результаты Единой лиги 4 ноября

Результаты Единой лиги 4 ноября
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Сегодня, 4 ноября, состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этот день был сыгран всего один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Единая лига. Результаты 4 ноября:

«Уралмаш» — «Астана» — 72:62.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
72 : 62
Астана
Астана
Уралмаш: Мартин, Акрамов, Зайцев, Ивлев, Писклов, Новиков, Даглас, Балашов, Михеев, Нэльсон, О'Брайант
Астана: Мурзагалиев, Утоми, Щербак, Десятников, Походяев, Смит, Айткали, Исаенко, Майдекин, Оразбеков

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с 7-го по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

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