Результаты Единой лиги 4 ноября

Сегодня, 4 ноября, состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этот день был сыгран всего один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Единая лига. Результаты 4 ноября:

«Уралмаш» — «Астана» — 72:62.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с 7-го по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.