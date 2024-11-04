Источник: клуб Единой лиги может потерять всех легионеров в следующем межсезонье

Баскетбольный клуб «Астана», выступающий в Единой лиге ВТБ, в следующем межсезонье может потерять всех своих легионеров из-за законопроекта, разрабатывающегося на территории Казахстана, сообщает Telegram-канал «Перехват».

«В июле 2025 года в стране должны будут принять законопроект, по которому спортивным клубам запретят платить легионерам деньги, полученные от государства, государственных компаний и даже из квази­госсектора. То есть, если команды приглашают легионеров, то должны искать частные деньги на их зарплаты. Также возникает и другая проблема, потому что деньгами генерального спонсора нельзя будет оплачивать в том числе и логистику — перелеты, гостиницы и другие расходы, связанные с выездными матчами.

Это затронет и российских игроков команды. Не-легионеры они только в глазах Единой лиг, но для казахстанских властей любой игрок, у которого нет паспорта Республики Казахстан, — это легионер. В проекте закона даже не используется слово «легионер», там все более четко: не-граждане Казахстана.

Подтвердил это вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев: Мы проверили ряд клубов из игровых видов спорта. Там такие деньги на иностранцев тратят! Если клубы хотят содержать легионеров, то пожалуйста, но не за счет бюджетных средств", — говорится в сообщении.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги «Астана» провела 12, потерпев в каждом из сыгранных матчей поражение. На данный момент казахстанский клуб занимает последнее место в таблице.