Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун прокомментировал победу над «Астаной»

Главный тренер баскетбольного клуба «Уралмаш» Ростислав Вергун прокомментировал победу своих подопечных над казахстанским БК «Астана».

«Благодарю болельщиков, они однозначно классно выполнили роль шестого игрока. Получилось не так ярко, как хотелось бы, на что есть объективные причины. Тройной тяжёлый выезд плюс травмы, игроки были эмоционально пустоваты, что и отразилось на проценте попаданий.

«Астана» сейчас суперраскрепощена: у них есть хороший эмоциональный момент. Они дали хороший бой, играли в очень солидный и умный баскетбол, и я рад, что, невзирая на все эти сложности, нам удалось победить», — приводит слова Вергана пресс-служба Единой лиги.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге «Уралмаш» обыграл «Астану» со счётом 72:62 (16:14, 21:15, 20:23, 15:10).