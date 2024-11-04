Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Астаны» Глеб Плотников прокомментировал 12-е подряд поражение команды

Главный тренер «Астаны» Глеб Плотников прокомментировал 12-е подряд поражение команды
Глеб Плотников
Комментарии

Главный тренер БК «Астана» Глеб Плотников прокомментировал 12-е подряд поражение своей команды. В рамках очередного игрового дня Единой лиги казахстанцы проиграли на выезде екатеринбургскому «Уралмашу» со счётом 72:62.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
72 : 62
Астана
Астана
Уралмаш: Мартин, Акрамов, Зайцев, Ивлев, Писклов, Новиков, Даглас, Балашов, Михеев, Нэльсон, О'Брайант
Астана: Мурзагалиев, Утоми, Щербак, Десятников, Походяев, Смит, Айткали, Исаенко, Майдекин, Оразбеков

«Во-первых, хочу поздравить «Уралмаш» с победой. Также хочу сказать, что сегодня я доволен игрой ребят — как они не сдались, показали характер. У нас имелись проблемы с выходом во вторую половину — сегодня, я считаю, мы это проклятие сняли.

24 потери нас наказали. Сложно выигрывать матч, когда у соперников столько шансов. Но я вижу улучшения в командной игре и сегодня доволен ею», — приводит слова Плотникова пресс-служба Единой лиги.

Материалы по теме
Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун прокомментировал победу над «Астаной»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android