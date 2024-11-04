Главный тренер «Астаны» Глеб Плотников прокомментировал 12-е подряд поражение команды

Главный тренер БК «Астана» Глеб Плотников прокомментировал 12-е подряд поражение своей команды. В рамках очередного игрового дня Единой лиги казахстанцы проиграли на выезде екатеринбургскому «Уралмашу» со счётом 72:62.

«Во-первых, хочу поздравить «Уралмаш» с победой. Также хочу сказать, что сегодня я доволен игрой ребят — как они не сдались, показали характер. У нас имелись проблемы с выходом во вторую половину — сегодня, я считаю, мы это проклятие сняли.

24 потери нас наказали. Сложно выигрывать матч, когда у соперников столько шансов. Но я вижу улучшения в командной игре и сегодня доволен ею», — приводит слова Плотникова пресс-служба Единой лиги.